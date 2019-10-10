Асылов Куаныш Жумабекович
Заведующий сектором общественно-политической работы Администрации Президента Республики Казахстан
ОБРАЗОВАНИЕ:
Магистр социальных знаний.
Магистр государственной политики и управления Сенфордская школа государственной политики Университет Дьюк США Sanford School of Public Policy Duke University USA
ОПЫТ РАБОТЫ:
1995-2002 годы – руководящие должности в бизнес структурах.
2002-2006 годы – служба в государственных органах.
2006-2010 годы – заведующий сектором официальных мероприятий с участием Главы государства Управления делами Президента Республики Казахстан.
2010-2011 годы – магистрант Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
2011-2013 годы – Директор Центра по исследованию финансовых нарушений Счетного комитета Республики Казахстан.
Председатель научно-методического совета Центра по исследованию финансовых нарушений Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;
Главный редактор научного финансово-экономического журнала «Государственный аудит»;
Председатель первичной партийной организации партии «Нур Отан».
2013-2014 годы – Председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Председатель общественного совета по профилактике и противодействию коррупции в сфере государственной молодежной политики.
2014-2017 годы – Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Председатель экспертного совета по государственным символам и геральдическим знакам Республики Казахстан.
2017 год – Заведующий сектором общественно-политической работы Администрации Президента Республики Казахстан.
Президент Ассоциации выпускников Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;
Почетный Президент федерации смешанных боевых единоборств по боям без правил ММА Mixed Martial Arts;
Член исполнительного комитета федерации профессионального бокса Республики Казахстан КМС по боксу;
Член партии «Нур Отан».
Награжден государственными, ведомственными, юбилейными медалями Республики Казахстан.
Отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами Президента Республики Казахстан, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Управляющего делами Президента Республики Казахстан.