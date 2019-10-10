Асылов Куаныш Жумабекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Магистр социальных знаний.

Магистр государственной политики и управления Сенфордская школа государственной политики Университет Дьюк США Sanford School of Public Policy Duke University USA

ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-2002 годы – руководящие должности в бизнес структурах.

2002-2006 годы – служба в государственных органах.

2006-2010 годы – заведующий сектором официальных мероприятий с участием Главы государства Управления делами Президента Республики Казахстан.

2010-2011 годы – магистрант Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

2011-2013 годы – Директор Центра по исследованию финансовых нарушений Счетного комитета Республики Казахстан.

Председатель научно-методического совета Центра по исследованию финансовых нарушений Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;

Главный редактор научного финансово-экономического журнала «Государственный аудит»;

Председатель первичной партийной организации партии «Нур Отан».

2013-2014 годы – Председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Председатель общественного совета по профилактике и противодействию коррупции в сфере государственной молодежной политики.

2014-2017 годы – Председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Председатель экспертного совета по государственным символам и геральдическим знакам Республики Казахстан.

2017 год – Заведующий сектором общественно-политической работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Президент Ассоциации выпускников Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан;

Почетный Президент федерации смешанных боевых единоборств по боям без правил ММА Mixed Martial Arts;

Член исполнительного комитета федерации профессионального бокса Республики Казахстан КМС по боксу;

Член партии «Нур Отан».

Награжден государственными, ведомственными, юбилейными медалями Республики Казахстан.

Отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами Президента Республики Казахстан, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Управляющего делами Президента Республики Казахстан.