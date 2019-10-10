Ашимов Галым Абиханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1989-1991 годы – слесарь по ремонту, помощник машиниста Дальне-Западного рудника «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;

1991-1998 годы – секретарь комитета комсомола, инженер по химической продукции, ведущий инженер строительных материалов отдела материально-технического снабжения «Жайремский ГОК»;

1998-2000 годы – начальник цеха складского хозяйства, начальник отдела материально-технического снабжения АО «Жайремский ГОК»;

2000-2001 годы – аким поселка Жайрем Карагандинской области;

2001-2005 годы – заместитель директора по общим вопросам, начальник коммерческого отдела, Директор по логистике ТОО «Оркен»;

2005-2010 годы – начальник отдела логистики, помощник президента АО «Жайремский ГОК» по логистике;

2010-2013 годы – аким города Каражал Карагандинской области;

С марта по июль 2013 года – руководитель аппарата акима Карагандинской области;

2013-2015 годы - руководитель управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области;

С августа 2015 года - аким города Темиртау.