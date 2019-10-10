Ашимбетов Нуржан Кемерович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году - окончил Алматинский зооветеринарный институт;

В 2002 году - зооинженер. Алматинский институт экономики и статистики, бухгалтер-экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1995 годы - помощник управляющего отделением совхоза. Специалист, главный специалист Павлодарского территориального комитета по государственному имуществу;

1995-1998 годы - консультант корпорации «Сагапа». Директор консалтинговой фирмы «Remek». Председатель ПК им. К. Ашимбетова;

1998-2006 годы - директор агрофирмы «Кемер». Заместитель акима Актогайского района. Аким Лебяжинского района;

2006-2008 годы - директор департамента (начальник управления) сельского хозяйства Павлодарской области;

2008-2009 годы - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан;

2009-2012 годы - аким города Петропавловска;

2012-2016 годы - заместитель акима Павлодарской области;

С апреля 2016 года - аким города Павлодар.

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (с 03.02.2016).