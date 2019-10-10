Ашимбаев Маулен Сагатханулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1993), экономист. Прошел стажировку в США, Университет Джонса Хопкинса, Школа международных исследований (2003-2004). Кандидат политических наук, тема диссертации: «Политический транзит в Казахстане в контексте процессов глобальной демократизации», (2001).

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1993-1994 годы – ведущий специалист отдела маркетинга, главный специалист, заместитель исполнительного директора Фонда печати министерства печати и массовой информации Республики Казахстан.

В 1994-1995 годы – помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан Д. Нурахметова.

В 1995 году – консультант Совета безопасности Республики Казахстан.

С 1995 по 1999 годы – старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований Администрации Президента Республики Казахстан.

В 1999-2000 годы – заведующий Аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан.

С 2000 по 2005 годы – Директор КИСИ при Президенте Республики Казахстан.

В 2004-2005 годы – директор Института мировой экономики и политики при Фонде первого Президента Республики Казахстан.

В 2005-2006 – заместитель Секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

В 2006 году стал председателем совета директоров АО «Агентство «Хабар».

С 2006 по 2011 годы – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2008 по 2010 годы – член, председатель совета директоров АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа».

С 2009 годы член совета директоров АО «Новый университет Астаны», с 2010 года член совета директоров АО «Назарбаев Университет».

С 2012 года – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С декабря 2013 года возглавил Общественный совет «Мирас» по вопросам развития культуры и искусства при партии «Нұр Отан».



С 1 февраля 2018 года по 29 июня 2019 года - первый заместитель председателя партии «Нұр Отан».

С 30 июля 2019 года - помощник Президента РК.

Награжден орденом «Курмет» (12.2007), почетной грамотой Республики Казахстан (2001), юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008).

Лейтенант запаса

Семья: жена – Бутеева Айгуль Аскарбековна, дети – Айганым (1996 г.р.), Алтынай (1999 г.р.), Алима (2004 г.р.)