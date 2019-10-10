Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы
заместитель министра иностранных дел РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Казахский национальный государственный университет имени Аль-Фараби (1998);
Школа государственного управления имени Дж. Ф. Кеннеди Гарвардского университета по программе «Болашак» (2012)
ОПЫТ РАБОТЫ:
13 декабря 2013 года Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
С 1998 года по 2002 года – референт, атташе в министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
С 2002 года по 2004 года – первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Бельгии.
С 2004 года по 2005 года – заместитель директора департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества МИД РК.
С 2005 года по 2007 года – руководитель канцелярии министра иностранных дел Республики Казахстан.
С ноября 2007 года – председатель Комитета международной информации МИД РК.