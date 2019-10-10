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Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы

Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы

заместитель министра иностранных дел РК

ОБРАЗОВАНИЕ:     

Казахский национальный государственный университет имени Аль-Фараби (1998);

Школа государственного управления имени Дж. Ф. Кеннеди Гарвардского университета по программе «Болашак» (2012)

ОПЫТ РАБОТЫ:

13 декабря 2013 года Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, он освобожден от должности заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

С 1998 года по 2002 года – референт, атташе в министерстве иностранных дел Республики Казахстан. 

С 2002 года по 2004 года – первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Бельгии. 

С 2004 года по 2005 года – заместитель директора департамента международного гуманитарного и экономического сотрудничества МИД РК. 

С 2005 года по 2007 года – руководитель канцелярии министра иностранных дел Республики Казахстан. 

С ноября 2007 года – председатель Комитета международной информации МИД РК.

Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы
Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы
заместитель министра иностранных дел РК
Персональная справка