Ашибекулы Ардак

ОБРАЗОВАНИЕ:

Военный институт Пограничных войск КНБ РК по специальности «Управление служебно-боевой деятельностью подразделений»

Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». Генерал-майор.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Ардак Ашимбекулы родился 1 мая 1977 года в Жамбылской области. Выпускник Военного института Пограничных войск КНБ РК по специальности «Управление служебно-боевой деятельностью подразделений» и Казахского гуманитарно-юридического университета по специальности «Юриспруденция». Генерал-майор.

С 1999 года по 2013 год проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в рядах Республиканской гвардии, Службы охраны Президента Республики Казахстан.

В 2013 году Распоряжением главы государства назначен первым заместителем начальника Службы охраны президента РК — начальником Службы безопасности Президента РК.

В 2014 году Распоряжением Президента РК назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан — начальником Службы безопасности Первого Президента РК — Лидера нации.

14 ноября 2018 года - назначен начальником Службы государственной безопасности РК.

Указом Президента РК награжден орденом «Айбын» ІІ степени, благодарностями от имени Президента РК и СОП РК, специальным юбилейным знаком «75 лет Военному институту КНБ РК», юбилейным знаком «100 лет ВЧК-КГБ», нагрудным знаком «Почетный сотрудник СГО РК», 10 ведомственными медалями, Почетной грамотой СОП РК.