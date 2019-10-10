Асавбаев Асет Асанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая, учитель истории, основы права и экономики;

В 2006 году - Казахский университет путей сообщения, инженер-механик.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2004 годы - Менеджер ТОО «TRUCK-SERVICE»;



В 2004 году - Менеджер Союза юридических лиц союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан «КазАТО»;

2004-2008 годы - Исполняющий обязанности ведущего специалиста отдела контроля на автомобильных дорогах, начальник отдела контроля автомобильных перевозок и разрешительной системы;



2008-2010 годы - Начальник управления контроля на автомобильном и железнодорожном транспорте Комитета транспортного контроля, начальник управления контроля на автомобильном транспорте Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;



2010-2013 годы - Заместитель Председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;



2013-2014 годы - Председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;



С августа 2014 года - Председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.