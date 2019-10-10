Асанбаева Роза Абдыхамитовна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Закончила Политехнический институт, экономический факультет



ОПЫТ РАБОТЫ:

Роза Асанбаева - кандидат экономических наук в области туристского и гостиничного бизнеса, президент Казахстанской туристской ассоциации. Родилась под Алма-Атой в семье сельских труженников. Работала в Министерстве здравоохранения на разных должностях. Затем в США прошла курсы подготовки международного менеджмента, гостиничного бизнеса. В 1998 году возглавила Казахстанскую ассоциацию гостиниц и ресторанов (КАГиР). Позже стала президентом Казахстанской туристской ассоциации (КТА). Имеет дочь, сына и четырех внуков.