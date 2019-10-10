Арыстанов Аркен Кенебекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московский государственный университет им. М.Ломоносова (1988, 1992) и Казахский Экономический Университет им.Т.Рыскулова (2004).



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1992 году - главный специалист РВЭА «Казахстан Коммерция».

В 1992 – 1993 годы – начальник отдела внешних экономических связей Казахского государственно-акционерного концерна «Казхлебопродукт».

В 1993 – 1994 годы – начальник управления иностранных инвестиций Национального Агентства по иностранным инвестициям при Министерстве экономики РК.

В 1994 –1995 – заместитель директора департамента валютного регулирования, директор департамента международных отношений Национального государственного банка РК.

В 1996 – 1998 - Советник Председателя Правления, начальник Коммерческого департамента, Заместитель Председателя правления Алматинского торгово-финансового банка.

В 1998 – 2000 - Первый заместитель директора Алматинского областного филиала, Руководитель кредитного департамента - Управляющий директор, Директор департамента кредитных рисков, Советник Председателя Правления Народного банка Казахстана.

В 2000 – 2006 - заместитель председателя, Председатель Правления ОАО «Казпочта».

С 2006 по 2011 годы - Председатель Агентства РК по регулированию деятельности Регионального финансового центра.

С 2011 по 2013 годы - Председатель Правления АО «Казпочта».

В 2014 – и.о директора Департамента административно-кадровой работы Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2019 годы - Советник Посольства Казахстана во Франции (представитель Министерства по инвестициям и развитию РК).

С 6 июня 2019 года - Посол Казахстана в Сингапуре.