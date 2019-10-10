Арын Ерлан Мухтарулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Доктор экономических наук, профессор.

В 1983 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал стажером - исследователем Казахского педагогического института им. Абая в г. Алматы.

С 1985 по 1992 годы – аспирант, научный сотрудник, ученый секретарь, докторант Института экономики Академии наук Казахской ССР.

С 1992 по 1993 годы - заместитель директора Центра стратегических исследований Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан.

С 1993 по 1994 годы – первый заместитель директора Центра стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

С 1994 по 1997 годы - президент Института развития Казахстана.

С 1997 по 2001 годы - вице-министр образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан, первый вице - министр здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, первый вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

С февраля 2001 занимал должность ректора Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.

С 20 января 2012 года по 20 декабря 2013 года - аким Павлодарской области.



Арын Е. М. - Кавалер орденов «Құрмет», «Парасат», награжден Государственной премией «Дарын», является Почетным гражданином Павлодарской области, Почетным гражданином Баянаульского района.



Автор более 250 научных трудов, в том числе: энциклопедии, монографии, словари и справочники, статьи, - опубликованные в зарубежных изданиях.

Женат, имеет двоих детей.