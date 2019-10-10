Арын Берик Сакбайулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

В 2007 году окончил - Казахский гуманитарно-юридический университет. Преподаватель арабского языка и литературы, казахского языка и литературы, бакалавр юриспруденции.

Советник 1-го класса (2009).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1986 по 1987 годы - рабочий колхоза.

С 1994 по 1996 годы - референт, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1996 по 2001 годы - атташе, третий, второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Саудовской Аравии.

С 2001 по 2002 годы - начальник отдела Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 2002 по 2006 годы - советник Посольства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Египте.

С 2006 по 2007 годы - главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

С июня 2007 года - заведующий отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества.

С 2009 по 2011 годы - заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

С декабря 2011 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.

С апреля 2012 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Марокко по совместительству.

С декабря 2012 года - заместитель председателя Исполнительного совета Исламской организации по образованию, науке и культуре (ИСЕСКО).



С ноября 2013 года - постоянный представитель РК при Африканском союзе.

С апреля 2015 года - посол РК в Алжирской Народно-Демократической Республике, Республике Тунис по совместительству.

С 2019 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия, Постоянный Представитель Казахстан при ОИС.

С сентября 2019 года - назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн по совместительству.

















