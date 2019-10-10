Арсламбаев Алмат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил колледж«Кайнар» в г. Семей по специальности«финансы и право», затем Семипалатинский филиал университета«Кайнар» и Казахстанско-Американский Свободный университет по специальности«юриспруденция».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2008 году оператором персональной ЭВМ отдела экономики и бюджетного планирования г. Семей. Далее до 2009 года работал главным специалистом сектора планирования, расчетов и госзакупок отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей.

В 2011 году возглавлял отдел отраслей материального производства управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области.

С января 2015 года руководил ТОО«Жилищно-эксплуатационное управление Восточно-Казахстанской области». Дважды назначался заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.

С 18 июля 2017 года - назначен Главой управления энергетики и ЖКХ Восточно-Казахстанской области