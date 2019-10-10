Арифханов Айдар Абдразакович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Казахскую государственную Академию управления;

В 2000 году - с отличием окончил Дипломатическую Академию МИД РК;

В 2008 году получил степень магистра государственного управления в Колумбийском университете.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1996-2004 годы – контролер-ревизор, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента Министерства финансов РК;

2004-2006 годы – вице-министр финансов РК;

В 2006 году – заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК;

2006-2007 годы – вице-министр труда и социальной защиты РК;

В 2009 году – советник Премьер-министра РК;

2009 – 2010 годы – заместитель Председателя Агентства РК по информатизации и связи;

2010 – 2011 годы – управляющий директор АО «Казахтелеком»;

С мая 2011 года - заместитель председателя правления АО «НАК «Казатомпром»;

В настоящее время является Заместителем Председателя Правления по экономике и финансам. Координирует и контролирует деятельность по реализации финансовой, кредитной и налоговой политики Общества и предприятий Холдинга, организует планирование, контроль и совершенствование: управления финансами и бюджетами, бухгалтерского, налогового и управленческого учета, проведения взаиморасчетов, банковских и кассовых платежей, вопросов финансового заимствования, выдачи и погашения гарантий Общества и предприятий Холдинга и др.

С марта по ноябрь 2015 года - временно исполняющий обязанности председателя правления АО "НАК "Казатомпром";

С ноября 2015 года по январь 2017 года - вице-министр национальной экономики РК.

24 января 2017 года назначен Заместителем председателя холдинга "Байтерек"

12 декабря 2017 года - назначен Председателем правления холдинга "Байтерек"

Фото с сайта kazatomprom.kz