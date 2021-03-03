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Аргинбаев Нуралы Мухтарович

Аргинбаев Нуралы Мухтарович

Заместитель директора управляющей компании индустриальных зон г. Шымкент

ОБРАЗОВАНИЕ:

  • ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - 2008 - 2010.
  • ЖЕТЫСУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. ЖАНСУГУРОВА - Бакалавр. Экономик - 2010 - 2013.

ОПЫТ РАБОТЫ:

  • Специалист Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК - 03.2014 - 06.2014.
  • И.о. эксперта Управления специальных экономических зон. Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК - 06.2014 - 10.2014.
  • Эксперт Управления специальных экономических зон. Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК - 10.2014 - 04.2017.
  • Главный эксперт Управления специальных экономических и индустриальных зон. Комитет по инвестициям Министерства инфраструктурного развития РК - 04.2017 - 05.2018.
  • Руководитель отдела экспорта и привлечения инвестиций Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития - 06.2018 - 06.2019.
  • Советник Председателя Правления по инвестициям АО «СПК «ПАВЛОДАР» - 09.2019 - 04.2020.

Знание языков:

  • Русский
  • Казахский
  • Английский
Текущее место работы:
Акимат г. Шымкент
Персональная справка