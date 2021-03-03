Аргинбаев Нуралы Мухтарович

ОБРАЗОВАНИЕ:
- ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ - 2008 - 2010.
- ЖЕТЫСУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. ЖАНСУГУРОВА - Бакалавр. Экономик - 2010 - 2013.
ОПЫТ РАБОТЫ:
- Специалист Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК - 03.2014 - 06.2014.
- И.о. эксперта Управления специальных экономических зон. Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК - 06.2014 - 10.2014.
- Эксперт Управления специальных экономических зон. Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК - 10.2014 - 04.2017.
- Главный эксперт Управления специальных экономических и индустриальных зон. Комитет по инвестициям Министерства инфраструктурного развития РК - 04.2017 - 05.2018.
- Руководитель отдела экспорта и привлечения инвестиций Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития - 06.2018 - 06.2019.
- Советник Председателя Правления по инвестициям АО «СПК «ПАВЛОДАР» - 09.2019 - 04.2020.
Знание языков:
- Русский
- Казахский
- Английский
Текущее место работы: