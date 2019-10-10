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Аргандыков Даулет Рашидович

Аргандыков Даулет Рашидович

Президент АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости» МЗСР РК

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова по специальности инженер-строитель-технолог;

В 2005 году - Алматинскую академию экономики и статистики с присвоением квалификации экономиста;

В 2008 году  с отличием окончил магистратуру Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан  по специальности государственное и местное управление. 

Проходил Курсы повышения квалификации в Школе общественных наук университета IUPUI (Индианаполис, США)  и Голландском институте государственного управления ROI  (г.Гаага, Нидерланды). 

ОПЫТ РАБОТЫ:

2000-2002 годы - плотник-бетонщик 4 разряда в Павлодарском нефтехимическом заводе;

2002-2004 годы - главный специалист отдела финансов и  экономического анализа в департаменте социальной защиты и занятости населения Павлодарской области;

2004-2005 годы -  главный специалист, начальник отдела департамента коммунальной собственности, департамента финансов Павлодарской области;

2005-2007 годы – заместитель начальника Отдела земельных отношений г. Павлодара;

2008-2013 годы  - начальник управления нормирования и оплаты труда, директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2013-2014 годы – главный инспектор Отдела регионального развития Канцелярии Премьер – Министра Республики Казахстан;

2014-2015 годы - вице – министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

С 29 мая 2015 года - президент АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости» МЗСР РК.



Аргандыков Даулет Рашидович
Аргандыков Даулет Рашидович
Президент АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости» МЗСР РК
Персональная справка