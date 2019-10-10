Аргандыков Даулет Рашидович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Павлодарский государственный университет им.С.Торайгырова по специальности инженер-строитель-технолог;

В 2005 году - Алматинскую академию экономики и статистики с присвоением квалификации экономиста;

В 2008 году с отличием окончил магистратуру Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности государственное и местное управление.



Проходил Курсы повышения квалификации в Школе общественных наук университета IUPUI (Индианаполис, США) и Голландском институте государственного управления ROI (г.Гаага, Нидерланды).



ОПЫТ РАБОТЫ:

2000-2002 годы - плотник-бетонщик 4 разряда в Павлодарском нефтехимическом заводе;

2002-2004 годы - главный специалист отдела финансов и экономического анализа в департаменте социальной защиты и занятости населения Павлодарской области;

2004-2005 годы - главный специалист, начальник отдела департамента коммунальной собственности, департамента финансов Павлодарской области;

2005-2007 годы – заместитель начальника Отдела земельных отношений г. Павлодара;

2008-2013 годы - начальник управления нормирования и оплаты труда, директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

2013-2014 годы – главный инспектор Отдела регионального развития Канцелярии Премьер – Министра Республики Казахстан;

2014-2015 годы - вице – министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;



С 29 мая 2015 года - президент АО «Информационно-аналитический центр по проблемам занятости» МЗСР РК.