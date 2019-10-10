Аралбекова Карлыгаш

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончила Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, международные экономические отношения;

В 2003 году - Алматинский Университет имени Абая, финансы и кредит.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Преподаватель Алматинском государственном Университете им. Абая;

Главный специалист Управления методологии и разработки продуктов Департамента МСБ АО «АТФБанк»;

Директор Центра банковского обслуживания АО «АТФБанк»;

В 2009 году - начальник Управления региональной координации Департамента МСБ АО «Альянс Банк»;

2009-2012 годы - директор Департамента малого и среднего бизнеса АО «Альянс Банк»;

2012-2013 годы - директор филиала АО «Альянс Банк» г.Тараза ;

2013-2015 годы - директор филиала АО "Банк Центр Кредит" г. Тараза ;



С 12 июня 2015 года - директор Палаты предпринимателей Жамбылской области.