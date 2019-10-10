Апсенбетов Бейбит Турсынбекович
Председатель Совета директоров
ОБРАЗОВАНИЕ:
Выпускник Ленинградского Государственного Университета,
имеет диплом с отличием факультета политэкономии. Закончил курсы по слияниям и
поглощениям в школе бизнеса Уортон, университет Пенсильвания.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Ранее занимался управленческим консультированием в качестве партнера компании Deloitte&Touche, генерального директора филиала Deloitte&Touche в Казахстане. Среди реализованных проектов – приватизация Кармета, оценка Павлодарского НПЗ, интеграция ККБ и Народного сберегательного банка РК, диагностическое исследование Туранбанка, разработка розничной стратегии для Казкоммерцбанка.Карьеру в финансовом секторе начал с должности вице-президента Алматинской фондовой биржи. Является сертифицированным аудитором Казахстана.
В Казкоммерцбанке курирует корпоративное кредитование, а также работу дочерних банков: КБ «Москоммерцбанк» (ОАО), ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» и ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан».