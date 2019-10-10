Аникина Алина Владимировна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, менеджмент. Квалификация «магистр менеджмента».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2001 годы – ООО «Инаудит-СН» (г. Москва), помощник аудитора;

2002 -2004 годы работала в области финансовой отчетности, анализа и внутреннего аудита в крупнейших нефтегазовых компаниях Российской Федерации: ОАО «НК» Славнефть», ООО «ЮКОС-Москва;

2003-2004 годы – ООО «ЮКОС-Москва», ведущий аудитор;

2004-2012 год – ОАО «Альфа-Банк», последовательно: ведущий, главный специалист, начальник отдела внутреннего аудита розничного бизнеса;

С 2011 года по настоящее время является членом совета директоров следующих компаний: ОАО "Компания «РУСИА Петролеум», ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «Саратовский НПЗ», ОАО «Оренбургнефть»;



С 2012 года – АО ДБ «Альфа-Банк», руководитель группы внутреннего аудита;

2012-2015 годы – операционный директор АО ДБ «Альфа-Банк», член правления;

C апреля 2015 года по 2018 год – заместитель председателя правления АО ДБ «Альфа-Банк», член правления.

С 2018 года - Председатель правления АО ДБ "Альфа-Банк"



