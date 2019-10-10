Андрияшкин Сергей Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году с отличием закончил Факультет прикладной политологии ГУ Высшая школа экономики, получив степень Магистра политологии по направлению «Политические и корпоративные коммуникации». В 2002 году там же получил степень Бакалавра политологии по направлению «Медиа-менеджмент и медиа-маркетинг».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2002 - 2007 гг. работал в крупнейших российских коммуникационных агентствах.

С 2007 по 2012 гг. - в европейской группе Tele2, сначала в РФ, а затем в Казахстане.

В России «с нуля» построил функцию корпоративных коммуникаций на федеральном и региональном уровне. В 2008-2010 гг. после получения лицензий на оказание услуг связи в новых регионах и серии сделок M&A, сформировал команду, разработал и успешно реализовал стратегию PR-поддержки коммерческих запусков и масштабирования бизнеса Tele2 в России, что наравне с другими функциями обеспечило кратный рост бизнеса в течение нескольких лет.

В 2011-2012 гг. в Казахстане разработал и реализовал стратегию внешних и внутренних коммуникаций для успешного запуска бренда Tele2 и дальнейшего активного роста операций.

В 2012-2013 гг. создал и управлял агентством People Talk.

Летом 2013 года присоединился к команде коммуникационной группы АГТ, возглавив дирекцию по маркетинговым коммуникациям.

Один из разработчиков программы профессионального развития «Стратегические региональные коммуникации», сооснователь и руководитель профессионального проекта Communications KZ (Казахстан), направленного на развитие рынка корпоративных коммуникаций в Казахстане, член жюри российских и зарубежных PR-конкурсов, тренер.