Амрин Госман Каримович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина (1982), Высшая школа Комитета государственной безопасности СССР имени Ф.Э. Дзержинского (1987), учитель физики.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1982 году начал работать инспектором по НВП Тургайского областного отдела образования.

С 1984 по 1985 годы – заведующий кабинетом Тургайского областного института усовершенствования учителей.

С 1985 по 1987 годы – слушатель Высшей школы Комитета государственной безопасности.

С 1987 по 1993 годы – служба в органах Комитета государственной безопасности - Комитета национальной безопасности.

С 1993 по 1995 годы – заместитель директора, директор представительства фирм «Renault» и «Sodechanges» в Казахстане.

С 1995 по 1996 годы – исполнительный директор ТОО «Компания «Альдос».

С 1996 по 1997 годы – заведующий сектором секретариата Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан.

В 1997 году назначен директором департамента стратегического планирования Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан.

В 1997-1999 годы – директор департамента стратегического анализа, департамента бюджетных программ Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В 1999-2001 годы – заместитель министра обороны Республики Казахстан по экономике и финансам.

В 2001 году – заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

В 2001-2003 годы – заместитель министра обороны Республики Казахстан по экономике и финансам.

В 2003-2004 годы – президент АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий».

В 2004 году – первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 2004 по 2006 годы –председатель правления АО «Национальный инновационный фонд».

С 2006 по 2007 годы – советник председателя правления АО «ФУР «Казына».

С 2007 по 2009 годы – председатель правления АО «Фонд развития малого предпринимательства» («Фонд развития предпринимательства «Даму»).

В 2009-2010 годы – председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына».

С 2010 года и до последнего назначения занимал должность заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Член НДП «Нур Отан». Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1981). Семья: жена – Амрина Гульжан Аралтаевна (1965 г.р.), дети: сын - Альжан (1991 г.р.).