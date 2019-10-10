Амрин Госман Каримович
Председатель Комитета таможенного контроля
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина (1982), Высшая школа Комитета государственной безопасности СССР имени Ф.Э. Дзержинского (1987), учитель физики.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1982 году начал работать инспектором по НВП Тургайского областного отдела образования.
С 1984 по 1985 годы – заведующий кабинетом Тургайского областного института усовершенствования учителей.
С 1985 по 1987 годы – слушатель Высшей школы Комитета государственной безопасности.
С 1987 по 1993 годы – служба в органах Комитета государственной безопасности - Комитета национальной безопасности.
С 1993 по 1995 годы – заместитель директора, директор представительства фирм «Renault» и «Sodechanges» в Казахстане.
С 1995 по 1996 годы – исполнительный директор ТОО «Компания «Альдос».
С 1996 по 1997 годы – заведующий сектором секретариата Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан.
В 1997 году назначен директором департамента стратегического планирования Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан.
В 1997-1999 годы – директор департамента стратегического анализа, департамента бюджетных программ Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
В 1999-2001 годы – заместитель министра обороны Республики Казахстан по экономике и финансам.
В 2001 году – заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.
В 2001-2003 годы – заместитель министра обороны Республики Казахстан по экономике и финансам.
В 2003-2004 годы – президент АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий».
В 2004 году – первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.
С 2004 по 2006 годы –председатель правления АО «Национальный инновационный фонд».
С 2006 по 2007 годы – советник председателя правления АО «ФУР «Казына».
С 2007 по 2009 годы – председатель правления АО «Фонд развития малого предпринимательства» («Фонд развития предпринимательства «Даму»).
В 2009-2010 годы – председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына».
С 2010 года и до последнего назначения занимал должность заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Член НДП «Нур Отан». Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1981). Семья: жена – Амрина Гульжан Аралтаевна (1965 г.р.), дети: сын - Альжан (1991 г.р.).