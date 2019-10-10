Амреев Багдат Култаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончил Таджикский государственный университет по специальности арабист-востоковед.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1980 по 1982 год — референт-переводчик ВО «Главзарубежводстрой» в Йемене.

С 1982 по 1985 год — референт-переводчик представительства СССР в Сирии.

С 1985 по 1988 год — преподаватель арабского языка и литературы Казахского государственного университета.

С 1988 по 1990 год — переводчик представительства СССР в Ираке.

С 1991 по 1992 год — старший преподаватель кафедры арабской филологии Казахского государственного университета.

С 1992 по 1994 год — первый секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Казахстана.

С 1994 по 1996 год — начальник управления стран Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД Казахстана.

С октября 1996 по июнь 2002 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Саудовской Аравии.

С марта 1998 по июнь 2002 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Омане, Бахрейне и Кувейте по совместительству.

С ноября 2000 по июнь 2002 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в ОАЭ по совместительству.

С июня 2002 года по июнь 2008 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Сирийской Арабской Республике, Ливанской Республике, Королевстве Марокко, Иорданском Хашимитском Королевстве.

С мая 2003 по 12 июня 2008 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии по совместительству.

С 12 июня 2008 года по 7 октября 2010 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турции.

С 11 ноября 2008 года по 7 октября 2010 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Албании по совместительству.

С 1 февраля 2011 года по сентябрь 2018 года — Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Иране.

С 6 сентября 2018 года - Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ)