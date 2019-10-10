Амиржанов Ракимбек Маршалович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Новосибирский государственный университет им.Ленинского комсомола по специальности физик, Хоккайдский университет (г. Саппоро, Япония).



ОПЫТ РАБОТЫ:

Имеет высокую профессиональную подготовку, занимал различные должности в РГП «Актауский морской торговый порт», работал заместителем начальника областного управления предпринимательства и промышленности, советником Северо-Каспийской Операционной компании (NCOC) по Мангистауской области, менеджером по развитию бизнеса ТОО «Semurg Invest» г. Алматы, главным менеджером ТОО «Тенизсервис».

Последнее место работы – временно исполняющий обязанности начальника областного управления индустриально-инновационного развития.



С октября 2013 года - заместитель акима Мангистауской области.





