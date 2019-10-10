Аметов Бек Аметович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1987 году после окончания юридического факультета Казахского государственного университета работал в органах прокуратуры Уральской области (ныне Западно-Казахстанская область).

В 1994 – 1996 годы - судья Тайпакского районного народного суда ЗКО, председатель данного суда.

В 1996 году назначен судьей Западно-Казахстанского областного суда.

13 декабря 2004 года Указом Президента Республики Казахстан №498 назначен председателем коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда.

В 2007-2010 годы возглавлял Западно-Казахстанский областной филиал Союза судей РК.

В 2010 году Указом Президента страны назначен председателем кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда.

В 2012 году Указом Главы Государства назначен председателем коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда.

6 мая 2014 года Указом Президента РК №816 назначен на должность председателя Западно-Казахстанского областного суда.