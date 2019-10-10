Аманжолова Зауреш Джуманалиевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Алматинский государственный медицинский институт, факультет лечебного дела (1981). Высшая категория по социальной гигиене организации здравоохранения (2001). Кандидат медицинских наук, тема диссертации: «Оценка эффективности внедрения новых перинатальных технологий в работу родовспомогательного стационара» (2002). Доктор медицинских наук, тема диссертации: «Медико-организационные технологии снижения репродуктивных потерь», (2010).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1981 по 1995 годы – акушер-гинеколог, заведующая отделением, заместитель главного врача, главный врач родильного дома № 5 города Алматы.

С 1995 по 2006 годы – директор перинатального центра города Алматы.

С 2006 по 2009 годы – начальник управления здравоохранения города Алматы, директор департамента здравоохранения города Алматы.

С 2009 по 2013 годы – назначена акимом Бостандыкского района города Алматы. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост в Алматы.

С февраля 2013 года по октябрь 2015 года - заместитель акима города Алматы. В должности заместителя акима города Алматы курировала вопросы внутренней политики, здравоохранения, ипотеки, образования, культуры, развития языков, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, национальных культурных центров.



С октября 2015 года - заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан».



Награждена юбилейной медалью имени профессора Бабашева, дипломом «За огромный вклад в развитие медицинской науки Республики Казахстан». Получила «Золотой скальпель» за разработку и внедрение новейших технологий хирургических методов.

Замужем, двое детей – дочь и сын.

Владеет казахским, русским, английским языками.