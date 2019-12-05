Амангельды Исенов

Окончил Карагандинский металлургический институт по специальности «экономика и менеджмент на предприятиях металлургии». Имеет степень МВА Almaty Management University.

В 2000–2002 гг работал главным специалистом в Управлении кредитования Департамента государственного заимствования Министерства финансов Республики Казахстан. В 2002–2003 гг — главный менеджер, казначей в Фонде развития малого предпринимательства.

С 2004 по 2005 г. — финансовый директор «Агромашхолдинг».

С 2005 по 2006 г. — вице-президент по финансам в «Кызмет-Сервис А».

С 2006 по 2008 г. — заместитель директора по экономике и финансам, «Адалстройсервис НС».

В 2008 г. руководил финансовым департаментом «Агроимпекс».

С 2008 по 2017 г. — возглавлял Департамент бюджетного кредитования в Министерстве финансов Республики Казахстан.

С июля 2017 г. — управляющий директор по развитию бизнеса Блока 1 Евразийского банка развития.

19 февраля 2018 г. вошел в состав Правления ЕАБР, в июне этого же года назначен заместителем председателя Правления Банка.