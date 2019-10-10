Амангалиев Серик

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина, по специальности«учитель истории и обществоведения».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал учителем средней школы села Махамбет в Атырауской области.

С 1983 по 1995 год — заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор средней школы в Махамбетском районе Атырауской области.

С 1995 по 2002 год — заведующий Махамбетским районным отделом образования.

С 2002 по 2007 год — заведующий Атырауским городским отделом образования Атырауской области.

С 2007 по 2008 год — директор департамента образования Атырауской области.

В 2008 году — аким Курмангазинского района Атырауской области.

С 2008 по 2011 год — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.



С 4 декабря 2017 года - заместитель акима Мангистауской области