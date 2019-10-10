Альжанов Данияр Бейсенгалиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2007 году окончил Карагандинской государственный университет им Е.А. Букетова по специальности«История, основы права и экономики». Стипендиат программы«Болашақ» — в 2016 году получил степень магистра(Университет Лестера, Великобритания) по специальности«Управление человеческими ресурсами и Обучение персонала».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2007 году в отделе образования города Караганды;

С 2008 по 2010 годы — работал в Комитете по делам молодежи Карагандинского государственного университета имени Е.А.Букетова;

С 2010 по 2012 годы — работал на разныx позицияx в социально-культурной сфере акиматов Осакаровского района, городов Шахтинска и Караганды, в управлении внутренней политики Карагандинской области;

В 2012 году — занимал должность в системе Министерства информации и коммуникаций;

С 2012 по 2014 годы — эксперт управления печатных СМИ Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

С 2014 по 2016 годы — главный эксперт управления печатных СМИ и информационной работы на интернет-ресурсах Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С 2016 по 2017 годы — руководитель управления Комитета информации МИК РК.



9 сентября 2017 года - назначен на должность заместителя председателя Правления АО «Казконтент»