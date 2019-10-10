Алтынбаев Муслим Мухтарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов по специальности «штурман боевого управления»;

В 1995 году — курсы Института Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

В 1998 году военно-дипломатическая академия Министерства обороны Российской Федерации;

В 2004 году Национальный университет обороны Вооруженных Сил США.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1987-1996 годы — офицер по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див. ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО;

1996-1998 годы — слушатель академии;

1998-2006 годы — помощник военного атташе Посольства Республики Казахстан в США;

2006-2007 годы — заместитель председателя Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан;

2007-2009 годы — начальник главной военной инспекции Министерства обороны Республики Казахстан;

2009-2010 годы — первый заместитель командующего — начальник штаба;

2010-2013 годы — командующий войсками регионального командования «Астана» Вооруженных Сил Республики Казахстан;

2013-2016 годы — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан;

С ноября 2016 года - назначен заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Казахстана.

С 6 октября 2017 года - назначен заместителем министра обороны РК





Награды: Орден «Айбын» 2-й степени (2007); девять медалей.

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