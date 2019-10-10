Альтаев Нуржан Бауыржанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Университет "Кайнар", в 2004 году - Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, в 2012 году — Академический инновационный университет по специальности — юрист, экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2003 по 2004 годы - Проректор по студенческим вопросам Южно-Казахстанского государственного университета, президент клуба молодых юристов «Зангер», лидер молодежного крыла партии «Отан» вузов и сузов Южно-Казахстанской области, лидер молодежного крыла РГД «За правовой Казахстан» по Южно-Казахстанской области.

С 2007 по 2010 годы - Оперуполномоченный, начальник отдела Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Менеджер, главный менеджер, директор департамента правового обеспечения, член правления АО «НК «СПК «Онтустік».

С 2010 по 2011 годы - Начальник управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области.

С 2011 по 2012 годы - Заместитель генерального директора «Региональный инвестиционный центр «Максимум». Директор ТОО «Центр обслуживания предпринимателей ЮКО».

С 2013 по 2014 годы - Директора Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области.

С 2014 по 2017 годы - Заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

С 2017 по 2018 годы - Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 годы - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Юбилейная медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан» (12.2016)