Алпысбаев Канат
Управляющий директор по транспорту и логистике АО «Самрук-Қазына»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта,
Университет Кентукки (США),
Московскую международную высшую школу бизнеса.
Имеет ученую степень магистра.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1994 по 2002 год работал на предприятиях Целинной железной дороги, РГП «Қазақстан темір жолы», в акционерных обществах различного профиля.
В 2002—2003 годы являлся директором по финансам и управлению, вице-президентом по финансам и информационным технологиям ЗАО «Эйр Астана».
С ноября 2005 года по июнь 2008 года работал директором по развитию бизнеса филиала корпорации «Дженерал Электрик».
С 2008 по 2012 год работал вице-президентом по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ».
С января 2013 по декабрь 2014 года — вице-президент по логистике АО «НК «ҚТЖ».
С декабря 2014 по апрель 2016 года вице-президент АО «НК «ҚТЖ».
С 29 апреля 2016 года — вице-президент по координации операционной деятельности АО «НК «ҚТЖ».
С сентября 2016 года по ноябрь 2018 года — президент АО «НК «Қазақстан темір жолы».С 4 декабря 2018 года - Управляющий директор по транспорту и логистике АО «Самрук-Қазына»