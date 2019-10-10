Алпысбаев Канат

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта,

Университет Кентукки (США),

Московскую международную высшую школу бизнеса.

Имеет ученую степень магистра.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1994 по 2002 год работал на предприятиях Целинной железной дороги, РГП «Қазақстан темір жолы», в акционерных обществах различного профиля.

В 2002—2003 годы являлся директором по финансам и управлению, вице-президентом по финансам и информационным технологиям ЗАО «Эйр Астана».

С ноября 2005 года по июнь 2008 года работал директором по развитию бизнеса филиала корпорации «Дженерал Электрик».

С 2008 по 2012 год работал вице-президентом по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ».

С января 2013 по декабрь 2014 года — вице-президент по логистике АО «НК «ҚТЖ».

С декабря 2014 по апрель 2016 года вице-президент АО «НК «ҚТЖ».

С 29 апреля 2016 года — вице-президент по координации операционной деятельности АО «НК «ҚТЖ».

С сентября 2016 года по ноябрь 2018 года — президент АО «НК «Қазақстан темір жолы».

С 4 декабря 2018 года - Управляющий директор по транспорту и логистике АО «Самрук-Қазына»