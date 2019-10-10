Альпиев Толеубек Нигметович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1968 году окончил Московское музыкальное училище при Московской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского;



В 1977 году окончил Алматинскую Государственную консерваторию им. Курмангазы по классу скрипки.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1970-1972 годы - артист оркестра телевидения и радио Киргизской ССР (г.Фрунзе);

1972-1977 годы - работал в камерном оркестре телевидения и радио Казахской ССР;

1977-1985 год- артист симфонического оркестра Государственной филармонии им. Жамбыла;

1985-1987 годы - заместитель директора гастрольно-концертного объединения «Казахконцерт»;

1987-1988 годы - директор «Казахконцерта»;

1988-1989 годы - директор, художественный руководитель Государственной филармонии им. Жамбыла;

1989-1992 годы - заместитель председателя Госкомитета по культуре при Совете Министров Казахской ССР;

1992-1995 годы - заместитель министра культуры КазССР;

1995-2000 годы - генеральный директор Дирекции Международных культурных программ Комитета культуры (г.Алматы);



2000-2013 годы - директор впервые созданного в Астане Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой;

2013-2014 годы - заместитель директора Государственного театра оперы и балета «Астана Опера»;

С ноября 2014 года - директор государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат». В 1998 году присвоено почетное звание - Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері.

