Алимкулов Еркегали Амантайулы
Руководитель аппарата акима города Шымкент
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2002 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, специальность «таможенное дело»;
В 2005 году - Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева, юрист;
В 2007 году - Алматинский экономический университет, экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2003-2005 годы - ведущий специалист Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции;
2005-2007 годы - главный специалист Отдела анализа и регулирования топливно-энергетического комплекса Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;
2007-2008 годы - начальник Отдела анализа и регулирования топливно-энергетического комплекса Управления анализа товарных рынков Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;
2008-2010 годы - начальник управления мониторинга и анализа иных отраслей, мониторинга и анализа топливно-энергетического комплекса Департамента мониторинга и анализа товарных рынков и слияний, начальник Управления мониторинга и анализа топливно-энергетического комплекса Департамента мониторинга и анализа товарных рынков, заместитель директора Департамента мониторинга и анализа товарных рынков Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство);
2010-2011 годы - начальник Межрегиональной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) по Костанайской и Северо-Казахстанской областям;
2011-2012 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции;
2012-2013 годы - советник Председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции;
2013-2016 годы - государственный инспектор Администрации президента Республики Казахстан;
С апреля 2016 года - руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области.
С июля 2018 года по настоящее время - руководитель аппарата акима