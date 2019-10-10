Алимкулов Еркегали Амантайулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, специальность «таможенное дело»;

В 2005 году - Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева, юрист;

В 2007 году - Алматинский экономический университет, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2003-2005 годы - ведущий специалист Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции;

2005-2007 годы - главный специалист Отдела анализа и регулирования топливно-энергетического комплекса Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2007-2008 годы - начальник Отдела анализа и регулирования топливно-энергетического комплекса Управления анализа товарных рынков Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан;

2008-2010 годы - начальник управления мониторинга и анализа иных отраслей, мониторинга и анализа топливно-энергетического комплекса Департамента мониторинга и анализа товарных рынков и слияний, начальник Управления мониторинга и анализа топливно-энергетического комплекса Департамента мониторинга и анализа товарных рынков, заместитель директора Департамента мониторинга и анализа товарных рынков Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство);

2010-2011 годы - начальник Межрегиональной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) по Костанайской и Северо-Казахстанской областям;

2011-2012 годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции;

2012-2013 годы - советник Председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции;

2013-2016 годы - государственный инспектор Администрации президента Республики Казахстан;

С апреля 2016 года - руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области.

С июля 2018 года по настоящее время - руководитель аппарата акима