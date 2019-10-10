Алимбеков Мусабек Тургынбекович
Председатель Карагандинского областного суда РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1981 году окончил Казахский Государственный Университет.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1981-1982 годы – стажер Джамбулского областного суда;
1982-1987 годы – народный судья Центрального районного суда г. Джамбул;
1987-1992 годы – судья, заместитель председателя Джамбулского областного суда;
1992-1996 годы – начальник Жамбылского областного Управления Юстиции;
1996-1999 годы – председатель Южно-Казахстанского областного суда;
1999-2001 годы – председатель Жамбылского областного суда;
2001-2006 годы – председатель Алматинского суда;
2006-2009 годы – председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда РК;
2009-2011 годы — председатель Верховного Суда Республики Казахстан;
В декабре 2011 года назначен судьей Суда Евразийского экономического сообщества от Республики Казахстан, избран заместителем председателя Суда;
2013-2014 годы - председатель Суда;
С октября 2014 года - Председатель Карагандинского областного суда РК.