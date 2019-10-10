Алимбеков Мусабек Тургынбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Казахский Государственный Университет.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1981-1982 годы – стажер Джамбулского областного суда;

1982-1987 годы – народный судья Центрального районного суда г. Джамбул;

1987-1992 годы – судья, заместитель председателя Джамбулского областного суда;

1992-1996 годы – начальник Жамбылского областного Управления Юстиции;

1996-1999 годы – председатель Южно-Казахстанского областного суда;

1999-2001 годы – председатель Жамбылского областного суда;

2001-2006 годы – председатель Алматинского суда;

2006-2009 годы – председатель коллегии по гражданским делам Верховного суда РК;

2009-2011 годы — председатель Верховного Суда Республики Казахстан;

В декабре 2011 года назначен судьей Суда Евразийского экономического сообщества от Республики Казахстан, избран заместителем председателя Суда;

2013-2014 годы - председатель Суда;

С октября 2014 года - Председатель Карагандинского областного суда РК.



