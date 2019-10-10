Алиев Нурали Рахатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая; Экономист, магистр делового администрирования. Учился в Австрии и США.





ОПЫТ РАБОТЫ:

2004-2006 годы - президент АО «Сахарный центр»;

2006-2007 годы - член Совета директоров АО «Нурбанк», президент музыкального телеканала «Hit TV»;

В 2007 году - первый заместитель председателя правления АО «Нурбанк», член совета директоров АО «Нурбанк»;

В 2008 году - председатель совета директоров АО «Нурбанк», вице-президент АО «Банк Развития Казахстана»;

В 2009 году - управляющий директор АО «Банк развития Казахстана»;

2013-2014 годы - председатель Правления акционерного общества «Транстелеком»;

С декабря 2014 года по март 2016 года – заместитель акима Астаны.



C 31 июля 2017 года - Президент Федерации Альпинизма и Спортивного Скалолазания Республики Казахстан