Алдашов Марс Бактиярович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая, в 2001 – Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, в 2005 – магистратуру Таразского государственного университета (экономист-финансист, юрист, магистр экономики).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1998 по 2001 годы – ведущий, главный специалист Национального банка Республики Казахстан.

С 2001 по 2004 годы – главный специалист, начальник отдела, директор казначейства, член правления АО «Казахстанская ипотечная компания».

С 2004 по 2006 годы – главный специалист, начальник отдела, директор департамента стратегии и анализа Агентства Республики Казахстан по надзору и регулированию финансового рынка и финансовых организаций.

С 2006 по 2009 годы – управляющий директор, заместитель председателя правления акционерного общества «Цеснабанк».

С 2009 по 2011 годы – председатель правления акционерного общества «САК Иншуранс» (СК «Цесна Гарант).

С декабря 2013 года – заместитель председателя правления - член правления АО «Банк развития Казахстана».