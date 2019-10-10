Алдамберген Алина Утемискызы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончила Казахскую государственную академию управления, специальность «Финансы и кредит»;

Программу «Финансы и Международная Экономика»,

Школа Делового Администрирования, Университет Вашингтон (г. Сиэттл, штат Вашингтон, США, 1994-1995);

Школу Делового Администрирования им. Уильяма Е. Саймона, Университет Рочестер (г. Рочестер, штат Нью-Йорк, США, 1996-1997) MBA, специализация «Корпоративные Финансы и Бухгалтерский Учет».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1997-2001 годы - финансовый аналитик, менеджер, главный специалист, заместитель начальника управления структурного финансирования, заместитель начальника управления кредитного анализа и структурирования ЗАО «ДАБ «ABN AMRO Банк Казахстан»;

2001-2003 годы – рейтинговый Консультант, Рейтинговый Консультант Глобальных Финансовых Рынков, Департамент рейтинговых консультаций ABN AMRO Bank N.V., г. Лондон, Великобритания;

2003-2005 годы – председатель правления, член Совета Директоров АО ООИУПА «ABN AMRO Asset Management»;

2005-2006 годы – заместитель председателя правления, глава подразделения АО «ДАБ «ABN AMRO Банк Казахстан», казначей проектов «Глобальные Рынки, Управление организации долгового финансирования для стран ЦВЕБВ»;

2006-2007 годы – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы;

2008-2011 годы – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2011-2013 годы – генеральный директор (заместитель) ТОО «Самрук-Казына Финанс»;

2013-2016 годы - заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

С 9 февраля 2016 года - решением Совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) избрана председателем правления KASE со сроком полномочий три года.



Фото kdb.kz