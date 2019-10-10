Алдабергенов Нурлан Шадибекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году – закончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

В 2005 году – закончил Университет имени Д.А. Кунаева по специальности юрист.

В 1988 году закончил - Аспирантуру Московского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева. Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Вопросы экономики и управления».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1988 по 1989 годы - младший, старший научный сотрудник ААСИ.

С1989 по 1993 годы - заместитель Генерального директора Бурундайского ПО стеновых материалов.

С 1993 по 1994 годы - генеральный директор фирмы «Алма».

С 1994 по 1995 годы - начальник управления ВЭС Казагромелиоводхоза Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 1995 по 1996 годы - генеральный директор фирмы «Алма».

С 1996 по 1999 годы - заместитель Председателя Комитета по ценовой и антимонопольной политике города Алматы.

С 1999 по 2004 годы - директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы.

С 2004 по 2006 годы - первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2006 по 2007 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2007 по 2011 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2011 года - член коллегии - Министр Евразийской экономической комиссии.

С 27 марта 2017 года - Руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 28 марта 2019 года по 19 июля 2019 года - Ответственный секретарь национальной экономики Республики Казахстан.



Прочие должности:

С 2005 по 2006 годы - член совета директоров АО «НК «Казахстан темир жолы», член совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства».



Награды:

Орден «Курмет» (2006)





