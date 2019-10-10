Алдабергенов Нурлан Шадибекович
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1984 году – закончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт по специальности инженер-строитель.
В 2005 году – закончил Университет имени Д.А. Кунаева по специальности юрист.
В 1988 году закончил - Аспирантуру Московского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева. Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Вопросы экономики и управления».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1988 по 1989 годы - младший, старший научный сотрудник ААСИ.
С1989 по 1993 годы - заместитель Генерального директора Бурундайского ПО стеновых материалов.
С 1993 по 1994 годы - генеральный директор фирмы «Алма».
С 1994 по 1995 годы - начальник управления ВЭС Казагромелиоводхоза Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
С 1995 по 1996 годы - генеральный директор фирмы «Алма».
С 1996 по 1999 годы - заместитель Председателя Комитета по ценовой и антимонопольной политике города Алматы.
С 1999 по 2004 годы - директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы.
С 2004 по 2006 годы - первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
С 2006 по 2007 годы - заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
С 2007 по 2011 годы - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
С 2011 года - член коллегии - Министр Евразийской экономической комиссии.
С 27 марта 2017 года - Руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.
С 28 марта 2019 года по 19 июля 2019 года - Ответственный секретарь национальной экономики Республики Казахстан.
Прочие должности:
С 2005 по 2006 годы - член совета директоров АО «НК «Казахстан темир жолы», член совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства».
Награды:
Орден «Курмет» (2006)