Алчинбаев Рустем Мирзакаримович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1998 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-1999 годы - и.о. прокурора отдела ЦПСиИ при прокуратуре города Алматы;

1999-2000 годы - помощник прокурора Алмалинского района города Алматы;

2000-2001 годы - помощник прокурора Ауэзовского района города Алматы;

2001-2002 годы - прокурор Управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры города Алматы;

2002-2003 годы - старший помощник прокурора города Алматы;

2003-2004 годы - начальник отдела организационно-аналитической работы администратора судов города Алматы;

2004-2005 годы -судья Бостандыкского районного суда города Алматы;

2005-2007 годы - председатель специализированного межрайонного административного суда города Алматы;

2007-2010 годы - председатель Жетысуского районного суда № 2 города Алматы;

2010-2012 годы - председатель апелляционной судебной коллегии военного суда Республики Казахстан;

2012-2013 годы - председатель апелляционной коллегии по уголовным делам суда города Астаны;

С 2013 по февраль 2015 года - председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Алматинского городского суда;

С февраля 2015 года - председатель Жамбылского областного суда.

Награжден Медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».