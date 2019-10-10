Актанов Серик Касымбекович
Заместитель акима ВКО
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1983 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «Автомобильные дороги», инженер-строитель;
В 1990 году - аспирантуру Московского автомобильно-дорожного института.
Кандидат технических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовой путь начал дорожным мастером дорожно-эксплуатационного участка № 553 города Зайсана.
1984-1987 годы работал ассистентом, стажером-исследователем кафедры «Автомобильные дороги» Алматинского общетехнического факультета Усть-Каменогорского строительно-дорожного института;
1987-1990 годы учился в аспирантуре Московского автомобильно-дорожного института, затем проработал ассистентом кафедры «Автомобильные дороги, мосты и тоннели» Усть-Каменогорского строительно-дорожного института.
1992-1999 годы - возглавлял частные компании;
1999-2014 годы трудился в системе РГП «Казахавтодор»: возглавлял региональные филиалы в Восточно-Казахстанской и Атырауской областях, работал заместителем генерального директора и генеральным директором предприятия;
2014-2016 годы - работал директором Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»;
С декабря 2016 года - заместитель акима ВКО, будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
Источник фото: сайт altaynews.kz