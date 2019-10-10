Актанов Серик Касымбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «Автомобильные дороги», инженер-строитель;

В 1990 году - аспирантуру Московского автомобильно-дорожного института.

Кандидат технических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовой путь начал дорожным мастером дорожно-эксплуатационного участка № 553 города Зайсана.

1984-1987 годы работал ассистентом, стажером-исследователем кафедры «Автомобильные дороги» Алматинского общетехнического факультета Усть-Каменогорского строительно-дорожного института;

1987-1990 годы учился в аспирантуре Московского автомобильно-дорожного института, затем проработал ассистентом кафедры «Автомобильные дороги, мосты и тоннели» Усть-Каменогорского строительно-дорожного института.

1992-1999 годы - возглавлял частные компании;

1999-2014 годы трудился в системе РГП «Казахавтодор»: возглавлял региональные филиалы в Восточно-Казахстанской и Атырауской областях, работал заместителем генерального директора и генеральным директором предприятия;

2014-2016 годы - работал директором Восточно-Казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»;



С декабря 2016 года - заместитель акима ВКО, будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

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