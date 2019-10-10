Актаева Лязат Мейрашевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончила Алма-Атинский медицинский институт по специальности«акушер-гинеколог»



В 2003 году — Академию госслужбы при Президенте Республики Казахстан по специальности«менеджер госслужбы»



Проходила обучение в Японии, Турции, Венгрии, Великобритании. Врач высшей категории. Доктор медицинских наук, тема диссертации«Эпидемиология и мониторинг врожденных пороков развития плода в крупном городе»(2006).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1988−1989 годы — врач-интерн родильного дома № 3 г. Алматы.

1989−1993 годы — врач-акушер родильного дома № 5 г. Алматы.

1993−1997 годы — ассистент кафедры медицинского института г. Алматы.

1997−2000 годы —главный акушер-гинеколог городского управления здравоохранения г. Алматы.

2000−2002 годы — и.о. главного врача родильного дома № 1 г. Алматы.

2003−2009 годы — заместитель директора департамента здравоохранения г. Астаны.

2009−2012 годы — советник председателя правления Национального медицинского холдинга, директор по медицинским вопросам Республиканского диагностического центра, заместитель генерального директора, управляющий директор Национального научного центра материнства и детства, город Астана.

В 2013 году была назначена руководителем центра развития служб здравоохранения Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

2014−2015 годы — медицинским директором, директором диагностической клиники«Город здоровья», город Астан.

В 2015 году являлась руководителем программы«Менеджмент в здравоохранении» НОУ«Алматы менеджмент университет».

2015−2016 годы — директор Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК.



с 28 февраля 2017 года назначена Вице-министром здравоохранения Республики Казахстан.

До назначения вице-министром здравоохранения занимала должность заместителя директора, директора Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения РК(Алматы).



Фото: ncagip.kz