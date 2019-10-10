Аксакалов Кумар Иргибаевич
Аким Северо-Казахстанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1987 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина, инженер-механик.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1987-1989 годы - главный инженер совхоза;
1989-1991 годы - первый секретарь Урицкого райкома ЛКСМК;
1991-1992 годы - главный инженер совхоза;
1992-1993 годы - директор МГП «Новоселовка»;
1993-1996 годы - заместитель генерального директора НПО «Кустанайское»;
1996-1998 годы - председатель колхоза «Север», президент АООТ «Север»;
1998-2002 годы - аким Мендыкаринского района;
2002-2004 годы - аким Тарановского района;
2004-2006 годы - государственный инспектор Государственной инспекции Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;
2006-2010 годы - заместитель акима Жамбылской области;
2010-2014 годы - заместитель руководителя, руководитель центрального аппарата НДП «Нур Отан»;
2014-2015 годы - секретарь партии «Нур Отан»;
С 4 сентября 2015 года - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
С 14 марта 2017 года - Аким Северо-Казахстанской области
Источник фото: пресс-служба партии «Нур Отан».