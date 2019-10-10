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Аксакалов Кумар Иргибаевич

Аксакалов Кумар Иргибаевич

Аким Северо-Казахстанской области

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1987 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В.П. Горячкина, инженер-механик.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1987-1989 годы - главный инженер совхоза;

1989-1991 годы - первый секретарь Урицкого райкома ЛКСМК;

1991-1992 годы - главный инженер совхоза;

1992-1993 годы - директор МГП «Новоселовка»;

1993-1996 годы - заместитель генерального директора НПО «Кустанайское»;

1996-1998 годы - председатель колхоза «Север», президент АООТ «Север»;

1998-2002 годы - аким Мендыкаринского района;

2002-2004 годы - аким Тарановского района;

2004-2006 годы - государственный инспектор Государственной инспекции Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

2006-2010 годы - заместитель акима Жамбылской области;

2010-2014 годы - заместитель руководителя, руководитель центрального аппарата НДП «Нур Отан»;

2014-2015 годы - секретарь партии «Нур Отан»;

С 4 сентября 2015 года - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 14 марта 2017 года - Аким Северо-Казахстанской области

Источник фото: пресс-служба  партии «Нур Отан».



Аксакалов Кумар Иргибаевич
Аксакалов Кумар Иргибаевич
Аким Северо-Казахстанской области
Персональная справка