Акпомбаев Иманжусуп Латкенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году закончил Павлодарский учетно-экономический техникум; в 2001 году - Казахский экономический университет с отличием (заочно). Кандидат экономических наук. В 1987 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1987 - 1993 годы - занимал различные должности офицера-финансиста полевого учреждения;

C января по октябрь 1993 года – помощник начальника отделения военного комиссариата города Павлодар;

С октября 1993 года по июль 1998 года – начальник отделения финансового и социального обеспечения Павлодарского областного военного комиссариата;

С июля по декабрь 1998 года – заместитель начальника управления – начальник отдела департамента экономики и финансов МО РК;

1998 - 2000 годы – заместитель начальника Департамента – начальник управления департамента экономики и финансов МО РК;

2000 - 2012 годы – начальник департамента бюджетного планирования и финансов министерства обороны РК;

2012 - 2013 годы – временно исполняющий обязанности заместителя министра обороны РК по экономике и финансам;

С 29 января 2013 года по 17 апреля 2014 года - заместитель министра обороны по экономике и финансам;

Апрель 2014 года - назначен членом счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

12 июня 2018 года - покинул пост Члена счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в связи с переходом на другую работу

Награжден орденом: «Айбын» 2 степени, 11 медалями – юбилейными и за безупречную службу.







