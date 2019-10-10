Акпомбаев Иманжусуп Латкенович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1981 году закончил Павлодарский
учетно-экономический техникум; в 2001 году - Казахский экономический университет
с отличием (заочно). Кандидат экономических наук. В 1987 году окончил Ярославское высшее военное финансовое
училище.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1987 - 1993 годы - занимал
различные должности офицера-финансиста полевого учреждения;
C января по октябрь 1993 года – помощник начальника отделения военного комиссариата города Павлодар;
С октября 1993 года по июль 1998 года – начальник отделения финансового и социального обеспечения Павлодарского областного военного комиссариата;
С июля по декабрь 1998 года – заместитель начальника управления – начальник отдела департамента экономики и финансов МО РК;
1998 - 2000 годы – заместитель начальника Департамента – начальник управления департамента экономики и финансов МО РК;
2000 - 2012 годы – начальник департамента бюджетного планирования и финансов министерства обороны РК;
2012 - 2013 годы – временно исполняющий обязанности заместителя министра обороны РК по экономике и финансам;
С 29 января 2013 года по 17 апреля 2014 года - заместитель министра обороны по экономике и финансам;
Апрель 2014 года - назначен членом счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
12 июня 2018 года - покинул пост Члена счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в связи с переходом на другую работу
Награжден орденом: «Айбын» 2 степени, 11
медалями – юбилейными и за безупречную службу.