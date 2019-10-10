Акишев Данияр Талгатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году - окончил с отличием Казахскую государственную академию управления, специальность – экономист, специализация – организация банковского дела. Прошел курсы и семинары Международного валютного фонда и Всемирного Банка в разных странах, в том числе в США, Японии, Южной Корее, Австрии, Турции. В 2008 году проходил стажировку в Школе управления им. Д. Кеннеди, Университет Гарварда, США.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-1996 годы – ведущий экономист Центрально-Азиатской фондовой биржи;

1996-2007 годы - работал на разных должностях в департаменте исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан;

2003-2007 годы – директор департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан;

2007-2014 годы - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан;

2014-2015 годы - заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

С 24 августа 2015 года - временно исполняющий обязанности помощника Президента РК;

Со 2 ноября 2015 года по 25 февраля 2019 года - председатель Национального банка РК.

С 28 февраля 2019 года по 9 апреля 2019 года - советник Президента РК.

С 9 апреля 2019 года - Помощник Первого Президента РК.

Награды: «Заслуженный работник Национального Банка Республики Казахстан» (2006), Орден «Құрмет» (2014); Медаль «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019). Юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Теңгеге 20 жыл» (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).



Женат на Акишевой Зауре Мирзабаевне, воспитывают 4 детей.

Владеет казахским, русским, английским языками.