Акентьева Наталья Евгеньевна

Образование:

В 1994 году окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Международные экономические отношения».

В 1995 году – Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит».

В 2001 году – Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

В разные годы занимала руководящие должности в компаниях финансового и реального секторов, в том числе в государственном Экспортно-импортном банке РК, АО «ABN AMRO Bank Kazakhstan», АО «Казахтелеком». С марта 2015 года и до текущего назначения работала заместителем председателя правления АО «Altyn Bank».