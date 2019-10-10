Акчулаков Болат Уралович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, экономист; в 1998 году - образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы), специализация «Оценка контрактов на недропользование» и «Экономика нефтедобычи».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1993 по 1995 годы - экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan;

С 1995 по 1997 годы - начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития;

С 1997 по 2001 годы - старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК «Казахойл»;

С 2001 по 2003 годы - бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd.;

С 2003 по 2006 годы - исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз»;

С 2006 по 2008 годы - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

С 2009 по 2010 годы - управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

С 2010 по 2011 годы - генеральный директор ТОО «PSA»;

С октября по декабрь 2011 года - президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

С 2014 по 2016 годы - генеральный директор ТОО «Almex Petrochemical»;

С 2016 по 2017 годы - генеральный директор Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY».

С 2017 по 2019 годы - вице-министр энергетики Республики Казахстан.

С апреля 2019 года - генеральный директор ассоциации «KAZENERGY».









