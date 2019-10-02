Акбердин Ринат Олегович

Дата рождения:

17 апреля 1979

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Оренбургский государственный университет по специальности «Экономика», в 2018 году - магистратуру по международному бизнесу в Европейском университете (Швейцария, Женева).

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2002 по 2003 годы - Заместитель генерального директора ТОО «Батыс-Мунай».

С 2003 по 2005 годы - Специалист Департамента снабжения ОАО «Каспий-Нефть ТМЕ».

С 2005 по 2008 годы - Начальник отдела регулирования в нефтегазо-проводном транспорте, помощник Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2008 по 2010 годы - Советник Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель Руководителя Аппарата акима Павлодарской области, руководитель Аппарата акима города Павлодар.

С 2010 по 2011 годы - Руководитель Аппарата АО МЦПС «Хоргос».

С 2011 по 2012 годы - Управляющий директор - Член Правления АО «НК «Продкорпорация».

С 2012 по 2013 годы - Управляющий директор - Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнёрства».

С 2013 по 2014 годы - Управляющий директор АО «Казахтелеком».

С 2014 по 2018 годы - Первый Заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».

С 2018 по 2019 годы - И.о. Управляющего директора по развитию и продажам АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», управляющий директор по развитию и продажам, член Правления АО «Самрук-Энерго».



С апреля 2019 года - председатель правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».