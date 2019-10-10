Акбердин Ринат Олегович
Председатель правления АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация»
ОБРАЗОВАНИЕ:
В
2000 году окончил Оренбургский государственный университет по специальности
«Экономика», в 2018 году - магистратуру по международному бизнесу в Европейском
университете (Швейцария, Женева).
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2002 по 2003 годы - Заместитель генерального директора ТОО «Батыс-Мунай».
С 2003 по 2005 годы - Специалист Департамента снабжения ОАО «Каспий-Нефть ТМЕ».
С 2005 по 2008 годы - Начальник отдела регулирования в нефтегазо-проводном транспорте, помощник Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.
С 2008 по 2010 годы - Советник Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель Руководителя Аппарата акима Павлодарской области, руководитель Аппарата акима города Павлодар.
С 2010 по 2011 годы - Руководитель Аппарата АО МЦПС «Хоргос».
С 2011 по 2012 годы - Управляющий директор - Член Правления АО «НК «Продкорпорация».
С 2012 по 2013 годы - Управляющий директор - Член Правления, Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнёрства».
С 2013 по 2014 годы - Управляющий директор АО «Казахтелеком».
С 2014 по 2018 годы - Первый Заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления АО «НК «Продкорпорация».
С 2018 по
2019 годы - И.о. Управляющего директора по развитию и продажам АО «Национальная
компания «Продовольственная контрактная корпорация», управляющий директор по
развитию и продажам, член Правления АО «Самрук-Энерго».
С апреля 2019 года - председатель правления АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация».