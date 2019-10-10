Аканов Айкан Аканович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1972 году окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, врач-лечебник;

В 1984 году - Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, преподаватель английского языка.

Доктор медицинских наук, тема диссертации: «Эпидемиология, профилактика основных хронических инфекционных заболеваний среди сельских жителей Казахстана» (1982);

Профессор медицины (1993);

Академик Академии валеологии Республики Казахстан;

Визитирующий профессор Нагасакского университета (Япония).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1972-1993 годы - медбрат отделения интенсивной терапии городской больницы города Алма-Аты. Врач-интерн МСЧ № 1 г. Талды-Курганской области.Врач-терапевт Кегенской центральной районной больницы Алма-Атинской области; Младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий отделом профилактической кардиологии НИИ кардиологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

1993-1997 годы - заместитель директора Научного центра медицинских и экономических проблем здравоохранения. Начальник Управления науки, образования и кадров Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Заместитель заведующего отделом социально-культурного развития Аппарата Правительства Республики Казахстан;

1997-2001 годы - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан. Первый заместитель Председателя Комитета здравоохранения Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан. Генеральный директор Национального центра проблем формирования здорового образа жизни. Заведующий сектором здравоохранения Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан;

2001-2004 годы - генеральный директор Национального центра проблем формирования здорового образа жизни;

2004-2007 годы - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

2007-2008 годы - директор Института общественного здравоохранения. Исполняющий обязанности ректора РГКП «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»;

2008-2016 годы - ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова.

В феврале 2016 года - распоряжением Главы государства Аканов Айкан Аканович освобожден от должности ректора Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова.