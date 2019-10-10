Аимбетов Айдын Аканович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 году окончил Армавирское высшее военное авиационное училище с присвоением квалификации «летчик-инженер», по специальности «командная тактическая истребительной авиации»;

В 2006 году окончил полный курс Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова, физико-математический факультет, по специальности «физика и информатика».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С мая 1993 года служит в рядах Вооруженных Сил Республики Казахстан;

1993-1994 годы - служба в в/ч 64207 станция Луговая, Джамбулской области, на должности летчика;

1994-2000 годы - служба в в/ч 21751 города Талдыкоргана на должности старшего летчика;

2000-2003 годы - служба в в/ч 21751 города Талдыкоргана на должности командира авиационного звена авиационной эскадрильи на Су-27;

2003-2009 годы – общекосмическая подготовка в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина;

2009-2010 годы - работал советником председателя Национального космического агентства Республики Казахстан;

2010-2011 годы - директор Департамента развития космической деятельности Казкосмоса;

С марта 2011 года работал в ДТОО «Институт космических исследований имени Султангазина» АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Казкосмоса в должности заместителя начальника отдела информационно-образовательного обеспечения космических технологий;

С апреля 2014 года является заместителем директора ДТОО «Институт космической техники и технологий» АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Казкосмоса;

С 2012 года руководит в Школе юных космонавтов во Дворце школьников в городе Астане, руководит кружком «3Д моделирования»;

С 5 января 2016 года - работает в АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в должности вице-президента по спутниковым технологиям.

Фото с сайта aksay.kz