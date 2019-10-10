Ахметжанова Джанна Даулетбаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончила Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство»;

В 2003 году - Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), специализация - финансовый менеджмент, с присвоением академической степени магистра менеджмента по направлению «Менеджмент».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1985-1995 годы - работа в Казахском акционерном банке «Туранбанк» (ранее - Промстройбанк СССР);

1995 год -работа в ЗАО «Банк ТуранАлем», где возглавляла Управление межбанковских расчетов, а затем - Операционный департамент;

1998-2003 годы - финансовый директор, вице-президент, генеральный директор в крупных коммерческих компаниях реального сектора экономики;

2003-2012 годы - директор Департамента корпоративных отношений АО «Казкоммерцбанк»;

С февраля по апрель 2012 года - управляющий директор АО «БТА Банк»;

2012-2013 годы - управляющий Директор - Член правления АО «БТА Банк»;

2013-2015 годы - заместитель Председателя Правления «АО БТА Банк»;

С 17 марта 2015 года - председатель Правления АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы».